Lele Oriali ha suonato la carica a DAZN, poco prima del Via del Mare, ricordando alla squadra di non abbassare la guardia dopo l’Inter.?L’ex interista ha citato il ko di Eindhoven come monito e ha aggiornato su De Bruyne e Lukaku.?Il messaggio è uno: stessa fame, stessi tre punti in palio. Oriali a tutto campo: da De Bruyne al PSV. “Quel 6-2 brucia ancora” ammette Oriali, aggiungendo che l’umore di tutti, non solo di Conte, non era dei migliori, prima di Napoli-Inter.? Su De Bruyne, Oriali ricorda di attendere domani, giorno dell’operazione: “Non sappiamo ancora nulla, perché l’intervento dovrebbe avvenire domani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, Oriali avvisa tutti: il messaggio alla squadra è chiaro