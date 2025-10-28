Lecce-Napoli Oriali avvisa tutti | il messaggio alla squadra è chiaro
Lele Oriali ha suonato la carica a DAZN, poco prima del Via del Mare, ricordando alla squadra di non abbassare la guardia dopo l’Inter.?L’ex interista ha citato il ko di Eindhoven come monito e ha aggiornato su De Bruyne e Lukaku.?Il messaggio è uno: stessa fame, stessi tre punti in palio. Oriali a tutto campo: da De Bruyne al PSV. “Quel 6-2 brucia ancora” ammette Oriali, aggiungendo che l’umore di tutti, non solo di Conte, non era dei migliori, prima di Napoli-Inter.? Su De Bruyne, Oriali ricorda di attendere domani, giorno dell’operazione: “Non sappiamo ancora nulla, perché l’intervento dovrebbe avvenire domani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
? #Lecce-#Napoli, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 18:30. Live su AreaNapoli.it dalle 16.30. Le tue sensazioni? - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio De Bruyne, Oriali prima di Lecce-Napoli: «Kevin si opera domani, almeno 3/4 mesi fuori» - Il collaboratore di Antonio Conte ha parlato, in primis, della partita di ... Come scrive ilmattino.it
Napoli, Oriali: "De Bruyne out per scelta tecnica. Qualcuno a turno sarà sacrificato" - Il trequartista belga, è stato infatti escluso dall'11 titolare di Antonio Conte per la sfida valida per la 6ª giornata della Serie A ... Riporta calciomercato.com