Lecce Napoli LIVE | fra pochi minuti inizia il match
Lecce Napoli, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:30 allo Stadio via del Mare! Segui il LIVE qui Il turno infrasettimanale viene aperto da una sfida molto interessante fra Lecce e Napoli. Al Via del Mare punti fondamentali per entrambe le compagini. Segui il live del match su CalcioNews24.com LE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
? #Lecce-#Napoli, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 18:30. Live su AreaNapoli.it dalle 16.30. Le tue sensazioni? - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Lecce-Napoli alle 18:30, segui la partita in diretta su AreaNapoli.it - Napoli, anticipo della 9° giornata: diretta live su AreaNapoli. Secondo areanapoli.it
Lecce-Napoli diretta: segui la partita di Serie A LIVE - Dopo la vittoria contro l'Inter, la squadra di Conte in trasferta al Via del Mare per rimanere in vetta alla classifica: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it
Lecce Napoli LIVE: fra pochi minuti inizia il match - Lecce Napoli, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 18:30 allo Stadio via del Mare! Secondo calcionews24.com