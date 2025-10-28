Lecce-Napoli le scelte di Conte | fuori McTominay chance da titolari per Lang

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli torna subito in campo nel turno infrasettimanale della Serie A dopo il successo sull'Inter. Conte, in pieno tour de force tra campionato e coppa, mischia un po' le carte e risparmia McTominay e Spinazzola dall'inizio. Chance da titolari per Elmas e Lang. Questa la formazione ufficia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lecce napoli scelte conteLecce-Napoli: le formazioni ufficiali. Lang, Lucca ed Elmas, le scelte di Conte - Senza l’infortunato De Bruyne il tecnico salentino torna al passato e rispolvera il 4- Riporta sport.virgilio.it

lecce napoli scelte conteFormazioni ufficiali Lecce-Napoli: ecco le scelte di Conte e Di Francesco - La partita di oggi alle ore 18:30 dallo stadio via del Mare di Leccecon le scelte di Antonio Conte ed Eusebio Di Francesco per le formazioni ... Si legge su msn.com

lecce napoli scelte contePerché non giocano McTominay e Spinazzola in Lecce-Napoli: c’entra un infortunio? - Antonio Conte ha reso note le sue scelte per la partita contro il Lecce, valida per la nona giornata di Serie A. Come scrive calciodangolo.com

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli Scelte Conte