Lecce Napoli le formazioni ufficiali | Conte ha scelto Lucca insieme a Politano e Lang Di Francesco lancia Camarda Le decisioni dei due tecnici

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce Napoli, le formazioni ufficiali. Le scelte dei due tecnici per la prima sfida del turno infrasettimanale. Non mancano le sorprese. Sono ufficiali le scelte di Conte e Di Francesco per la sfida delle 18:30 fra Lecce e Napoli. Ecco le formazioni ufficiali: LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lecce napoli le formazioni ufficiali conte ha scelto lucca insieme a politano e lang di francesco lancia camarda le decisioni dei due tecnici

© Calcionews24.com - Lecce Napoli, le formazioni ufficiali: Conte ha scelto Lucca insieme a Politano e Lang. Di Francesco lancia Camarda. Le decisioni dei due tecnici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lecce napoli formazioni ufficialiLecce-Napoli: le formazioni ufficiali. Lang, Lucca ed Elmas, le scelte di Conte - Senza l’infortunato De Bruyne il tecnico salentino torna al passato e rispolvera il 4- Secondo sport.virgilio.it

lecce napoli formazioni ufficialiLecce-Napoli: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (in tv e streaming). Lucca e Noa Lang titolari - La squadra di Conte si è ripresa la vetta della classifica, superando anche il Milan, e adesso vuole consolidare il ... Secondo ilmessaggero.it

lecce napoli formazioni ufficialiLecce-Napoli: le formazioni ufficiali - Ad aprire le danze di questa nona giornata di campionato sono Lecce e Napoli, in campo alle 18. Riporta fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli Formazioni Ufficiali