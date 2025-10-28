Lecce-Napoli infortunio per Lang | entra Neres al suo posto
Problemi per Noa Lang al minuto 47. L'esterno azzurro, dopo un intervento difensivo, ha probabilmente accusato un problema alla coscia, che lo ha costretto ad abbandonare il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
