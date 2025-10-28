Lecce-Napoli infortunio per Lang | entra Neres al suo posto

Ilmattino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problemi per Noa Lang al minuto 47. L'esterno azzurro, dopo un intervento difensivo, ha probabilmente accusato un  problema alla coscia, che lo ha costretto ad abbandonare il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

lecce napoli infortunio per lang entra neres al suo posto

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli, infortunio per Lang: entra Neres al suo posto

