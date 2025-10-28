Lecce Napoli il ds Trinchera | Loro sono campioni d’Italia ma non partiamo battuti Cosa serve per non perdere? Solo una cosa

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce Napoli, il ds Trinchera a pochi minuti dalla sfida del via del Mare ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il dirigente. A pochi minuti dalla sfida fra il suo Lecce e il Napoli il ds Trinchera ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco alcune delle sue parole: NAPOLI – «Affrontiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lecce napoli il ds trinchera loro sono campioni d8217italia ma non partiamo battuti cosa serve per non perdere solo una cosa

© Calcionews24.com - Lecce Napoli, il ds Trinchera: «Loro sono campioni d’Italia, ma non partiamo battuti. Cosa serve per non perdere? Solo una cosa»

Leggi anche questi approfondimenti

Lecce, il ds Trinchera presenta Gaspar: "Uno dei migliori del campionato portoghese" - Il difensore centrale angolano è stato acquistato dall'Estrela Amadora per due milioni di euro. Segnala m.tuttomercatoweb.com

Lecce, il ds Trinchera: "Ramadani è già un punto di riferimento. Ora un altro centrocampista" - Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha preso la parola in conferenza stampa prima della presentazione del nuovo acquisto Ylber Ramadani per fare il punto sul mercato dei giallorossi. m.tuttomercatoweb.com scrive

Lecce, c'è un'altra pretendente per il bomber Krstovic. Ma il club giallorosso non aspetterà all'infinito - Ad Atalanta, Milan e Roma che già da tempo seguono con grande interesse il centravanti del Lecce ora si è aggiunto pure il Napoli. Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli Ds Trinchera