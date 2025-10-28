Lecce-Napoli diretta | partita molto bloccata
Lecce-Napoli, derby del Sud. Obiettivi diversi, stesso bisogno di punti. La capolista allenata dal leccese Antonio Conte al Via del Mare per tenere stretta la vetta, al momento in coabitazione con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, in campo Lecce-Napoli: azzurri decisi a conservare la vetta. Alle 20.45 Atalanta-Milan Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Lecce-Napoli diretta: segui la partita di Serie A LIVE - Dopo la vittoria contro l'Inter, la squadra di Conte in trasferta al Via del Mare per rimanere in vetta alla classifica: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it
Lecce-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: predominio Napoli - I campioni d'Italia di Conte ripartono dalla vittoria sull'Inter e dalla vetta della classifica riconquistata Diretta TV e in ... Secondo fanpage.it
LIVE - Lecce-Napoli alle 18:30, segui la partita in diretta su AreaNapoli.it - Napoli, anticipo della 9° giornata: diretta live su AreaNapoli. Riporta areanapoli.it