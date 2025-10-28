Lecce-Napoli diretta | le formazioni ufficiali Di Fra rivoluziona i giallorossi | Camarda e Banda titolari

Lecce-Napoli, derby del Sud. Obiettivi diversi, stesso bisogno di punti. La capolista allenata dal leccese Antonio Conte al Via del Mare per tenere stretta la vetta, al momento in coabitazione con.

lecce napoli diretta le formazioni ufficiali di fra rivoluziona i giallorossi camarda e banda titolari

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Napoli, diretta: le formazioni ufficiali. Di Fra rivoluziona i giallorossi: Camarda e Banda titolari

