Lecce-Napoli Di Francesco sul rigore di Camarda | Deve crescere con tranquillità Paghiamo sua inesperienza

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Conte resta in vetta dopo l’1-0 sul Lecce firmato da Anguissa. Decisivo l’errore dal dischetto di Camarda, ipnotizzato da Milinkovic Savic. Di Francesco lo difende: “Deve crescere con serenità, diventerà un grande calciatore.”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lecce napoli di francesco sul rigore di camarda deve crescere con tranquillit224 paghiamo sua inesperienza

© Pianetamilan.it - Lecce-Napoli, Di Francesco sul rigore di Camarda: “Deve crescere con tranquillità. Paghiamo sua inesperienza”

Contenuti che potrebbero interessarti

lecce napoli francesco rigoreLecce-Napoli, il rigore che sa di “vendetta di Rocchi”: Camarda in lacrime, è bufera sulla scelta di Di Francesco - Lecce, le proteste dei tifosi azzurri sul rigore: Camarda sbaglia e finisce il match in lacrime. Segnala sport.virgilio.it

lecce napoli francesco rigoreCamarda crolla sotto la pressione: il 17enne sbaglia il rigore in Lecce-Napoli e scoppia in lacrime - Francesco Camarda non ha retto alla pressione enorme su di lui e dopo aver sbagliato il rigore sullo 0- fanpage.it scrive

lecce napoli francesco rigoreFrancesco Camarda, il rigore sbagliato nella prima serata storta. Era uno dei due rigoristi: «Mister, batto io». Poi gli occhi lucidi - E Francesco Camarda ha preso la palla per andare sul dischetto su quel rigore sfortunato in Lecce- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli Francesco Rigore