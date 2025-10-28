Lecce-Napoli Crotone-Foggia Calcio | rinviata Juve Stabia-Bari
Turno infrasettimanale nei campionati di calcio di serie A e serie B. Il primo anticipo per la massima serie è oggi (ore 18) Lecce-Napoli. La formazione salentina che deve cercare di allontanarsi dalla zona pericolosa affronta i campioni d’Italia, in testa alla classifica. In serie B il turno settimanale prevede Juve Stabia-Bari. O meglio, prevedeva. Non si giocherà, la partita è stata rinviata dalle autorità a causa delle conseguenze a carico della Juve Stabia nell’ambito di un’inchiesta anticamorra. Coppa Italia di serie C, secondo turno eliminatorio: fra le partite in programma oggi Crotone-Foggia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
