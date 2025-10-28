Lecce-Napoli Conte vince ancora | gli azzurri non sbagliano in trasferta
Lecce-Napoli: dopo l’Inter, Conte vince ancora e gli azzurri guadagnano altri tre punti in classifica. Ancora una volta segna Anguissa. Dopo la gara intensa contro l’Inter, il Napoli di Antonio Conte non sbaglia nel turno infrasettimanale e porta a casa – contro il Lecce – una preziosa vittoria di misura. Lecce-Napoli, termina 0-1 allo Stadio Via del Mare: Anguissa colpisce ancora. Il Napoli ha una certezza e porta il nome di Zambo Anguissa. Gli azzurri, grazie al gol del numero 99 segnato di testa su assist di Neres al 69?, hanno portato a casa una partita che sembrava essere bloccata. Anguissa Frank (Napoli) celebrated by his teammate afterr his goal during Bologna FC vs SSC Napoli, Italian soccer Serie A match in Bologna, Italy, April 07 2025 Il Lecce, dal canto suo, è andato vicino al colpaccio visto che al 56? ha ottenuto un calcio di rigore: dal dischetto, però, Francesco Camarda non è riuscito a superare un incredibile Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Sportface.it
