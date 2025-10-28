Lecce-Napoli Conte sorprende tutti | quanti big in panchina le formazioni ufficiali
Napoli in trasferta al Via del Mare contro i salentini del Lecce per la nona giornata, fischio d’inizio alle 18.30.?Tra le novità, Conte lascia in panchina diversi titolari, mentre mister Di Francesco lancia il giovane Camarda dal primo minuto. Lecce – Napoli, le formazioni ufficiali. Di seguito le formazioni ufficiali: Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondisci con queste news
Lecce-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
? #Lecce-#Napoli, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 18:30. Live su AreaNapoli.it dalle 16.30. Le tue sensazioni? - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Lecce – Napoli in Diretta Tv e Streaming Live Serie A 9° Giornata - Dove vedere Lecce – Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Martedì 28 Ottobre ore 18:30. Si legge su stadiosport.it
Lecce-Napoli, le probabili formazioni: Conte ruota. Chance per Lucca, Lang e non solo - Continua il tour de force del Napoli di Antonio Conte, che questo martedì alle ore 18:30 al Via del Mare affronterà la quarta delle otto gare in 22 giorni. Scrive tuttonapoli.net
Lecce-Napoli: le formazioni ufficiali. Lang, Lucca ed Elmas, le scelte di Conte - Senza l’infortunato De Bruyne il tecnico salentino torna al passato e rispolvera il 4- Da sport.virgilio.it