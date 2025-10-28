Lecce-Napoli Conte si toglie un sassolino dalla scarpa | Chi spara sentenze ora deve stare zitto

Una vittoria sofferta, strappata con i denti. Ma nel post-partita di Lecce, la gioia di Antonio Conte si mescola a un’evidente voglia di rivincita. Le sue parole ai microfoni di DAZN non sono solo l’analisi di una gara complicata, ma una frecciata precisa, quasi chirurgica, a tutti coloro che in estate avevano criticato le scelte di mercato del Napoli. Il protagonista, in campo e fuori, è uno solo: Vanja Milinkovic-Savic. “Qualcuno si chiedeva perché.”: la Stoccata ai Critici. Il momento chiave della partita è il rigore parato da Milinkovic-Savic su Camarda, un intervento che ha salvato il risultato e ha dato a Conte l’assist perfetto per togliersi un sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

lecce napoli conte si toglie un sassolino dalla scarpa chi spara sentenze ora deve stare zitto

Lecce-Napoli, Conte si toglie un sassolino dalla scarpa: "Chi spara sentenze ora deve stare zitto"

