Lecce Napoli Conte non ci sta e attacca | Dicono che gioviamo degli infortuni assurdo Il pensiero sulla partita

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce Napoli, Conte ai microfoni di Dazn nel post partita analizza la vittoria contro i pugliesi e risponde anche ad alcune voci. Il Napoli batte il Lecce di misura grazie alla rete di Anguissa. Nel post partita Conte ha analizzato il match ai microfoni di Dazn. INFORTUNI – «C’è gente che dice che ci gioviamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

