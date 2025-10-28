Lecce Napoli Conte non ci sta e attacca | Dicono che gioviamo degli infortuni assurdo Il pensiero sulla partita
Lecce Napoli, Conte ai microfoni di Dazn nel post partita analizza la vittoria contro i pugliesi e risponde anche ad alcune voci. Il Napoli batte il Lecce di misura grazie alla rete di Anguissa. Nel post partita Conte ha analizzato il match ai microfoni di Dazn. INFORTUNI – «C’è gente che dice che ci gioviamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Serie A, in campo Atalanta-Milan: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campion - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Napoli, Conte non ci sta: "Ci accusano di trarre vantaggio dagli infortuni, assurdo!" - Gli azzurri vincono contro il Lecce e rimangono in testa alla classifica: L'allenatore applaude la squadra: "Partita difficile" ... corrieredellosport.it scrive
Elmas: «Abbiamo concesso qualcosa al Lecce ma è difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni» - «Mi sento di aiutare sempre i ragazzi lì dove mi chiede di giocare il mister. Lo riporta ilnapolista.it
Lecce-Napoli diretta: Anguissa la decide, Conte rimane in vetta LIVE - Dopo la vittoria contro l'Inter, la squadra di Conte in trasferta al Via del Mare per rimanere in vetta alla classifica: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it