Lecce Napoli Anguissa e il motto bianconero | Vincere è l’unica cosa che conta! Felici di lavorare con Conte

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce Napoli, parla Zambo Anguissa a Dazn e cita il motto della Juventus: «Vincere è l’unica cosa che conta!» Al termine della partita tra Lecce e Napoli, Zambo Anguissa si è fermato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione della squadra. Il centrocampista azzurro ha commentato l’andamento della gara, soffermandosi sia sugli aspetti positivi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lecce napoli anguissa e il motto bianconero vincere 232 l8217unica cosa che conta felici di lavorare con conte

© Calcionews24.com - Lecce Napoli, Anguissa e il motto bianconero: «Vincere è l’unica cosa che conta! Felici di lavorare con Conte»

Altre letture consigliate

lecce napoli anguissa mottoCamarda sbaglia, Anguissa segna ancora: il Napoli passa a Lecce, Conte in vetta da solo - L'attaccante sbaglia un rigore per i salentini e il camerunese segna il suo secondo gol in campionato ... Si legge su corrieredellosport.it

lecce napoli anguissa mottoLecce-Napoli 0-1: Camarda sbaglia un rigore e Anguissa non lo perdona, azzurri primi da soli - Olivera si sovrappone in area e crossa basso da sinistra, Falcone tocca appena in tuffo e Politano, sul secondo palo, alza troppo la mira con una botta mancina. eurosport.it scrive

lecce napoli anguissa mottoAnguissa lancia Conte, Camarda ipnotizzato da Milinkovic: Lecce-Napoli 0-1 - I partenopei volano a +3 sulla Roma e si riprendono in solitaria la vetta della classifica almeno per una notte ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli Anguissa Motto