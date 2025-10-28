Lecce Napoli 0-1 vittoria sofferta per i partenopei | Camarda sbaglia il rigore! Ecco com’è andata
Inter News 24 la sfida di oggi al Via del Mare. Il Napoli di Antonio Conte dà continuità alla vittoria contro l’Inter e conquista altri tre punti pesantissimi, espugnando per 1-0 il Via del Mare di Lecce nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. Un successo sofferto contro la squadra di Eusebio Di Francesco, deciso da un episodio e dalle parate del portiere serbo Vanja Milinkovi?-Savi?. A decidere la sfida è stata una rete messa a segno nel secondo tempo dal centrocampista André-Frank Zambo Anguissa, bravo a staccare di testa su un calcio di punizione battuto dall’esterno brasiliano David Neres, beffando la difesa salentina. 🔗 Leggi su Internews24.com
