Lecce-Napoli 0-1 | Savic respinge un rigore calciato da Camarda e gol decisivo di Anguissa

Parlami.eu | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Napoli, ancora una volta con molti cambi ed un corposo turnover soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69?. Sugli scudi anche Milinkovic-Savic, bravo a respingere sullo 0-0 un rigore calciato da Camarda e assegnato tramite Var per un dubbio fallo di mano di Juan Jesus. Gli azzurri negli ultimi minuti stringono i denti e ora sono primi da soli in testa alla classifica, aspettando la Roma. Uscito per un problema fisico Lang. Vince il Napoli e resta alla classifica da solo in attesa della gara domani della Roma: Napoli-Lecce 0-1: tabellino. Marcatori:  69? Anguissa LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (76? Maleh), Ramadani, Berisha (76? Pierret); Pierotti (46? Morente), Camarda (70? Stulic), Banda (65? N’Dri) NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera (61? Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (85? Gutierrez); Politano (61? McTominay), Lucca (61? Hojlund), Lang (68? Neres) Ammonizioni:  Olivera (N), Ramadani (L) Espulsioni:  nessuna Arbitro:  Collu;  assistenti:  Rossi e Cavallina;  IV:  Massimi;  VAR:  Gariglia e Paterna Note:  2? di recupero nel primo tempo, 7? di recupero nel secondo Spettatori:  25. 🔗 Leggi su Parlami.eu

