Lecce-Napoli 0-1 | Savic respinge un rigore calciato da Camarda e gol decisivo di Anguissa

Un Napoli, ancora una volta con molti cambi ed un corposo turnover soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69?. Sugli scudi anche Milinkovic-Savic, bravo a respingere sullo 0-0 un rigore calciato da Camarda e assegnato tramite Var per un dubbio fallo di mano di Juan Jesus. Gli azzurri negli ultimi minuti stringono i denti e ora sono primi da soli in testa alla classifica, aspettando la Roma. Uscito per un problema fisico Lang. Vince il Napoli e resta alla classifica da solo in attesa della gara domani della Roma: Napoli-Lecce 0-1: tabellino. Marcatori: 69? Anguissa LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (76? Maleh), Ramadani, Berisha (76? Pierret); Pierotti (46? Morente), Camarda (70? Stulic), Banda (65? N’Dri) NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera (61? Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (85? Gutierrez); Politano (61? McTominay), Lucca (61? Hojlund), Lang (68? Neres) Ammonizioni: Olivera (N), Ramadani (L) Espulsioni: nessuna Arbitro: Collu; assistenti: Rossi e Cavallina; IV: Massimi; VAR: Gariglia e Paterna Note: 2? di recupero nel primo tempo, 7? di recupero nel secondo Spettatori: 25. 🔗 Leggi su Parlami.eu

