Lecce-Napoli 0-1 errore dal dischetto per Camarda | i campani allungano sul Milan
Lecce-Napoli, il giovane attaccante del Milan ha fallito un tiro dal dischetto: il match è poi terminato con la vittoria dei partenopei che ha permesso di allungare proprio sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, Atalanta-Milan 1-1 dopo i primi 45’: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/1 - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Lecce-Napoli 0-1, gol e highlights: Anguissa manda gli azzurri in testa - Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'. Secondo sport.sky.it
Anguissa lancia Conte, Camarda ipnotizzato da Milinkovic: Lecce-Napoli 0-1 - I partenopei volano a +3 sulla Roma e si riprendono in solitaria la vetta della classifica almeno per una notte ... Da tuttosport.com
Video Gol Highlights di Lecce – Napoli 0-1 9° Giornata Serie A - 1: Camarda fallisce il rigore e Anguissa di testa al 69° segna il gol vittoria che vale il primo posto per i ... Secondo stadiosport.it