Lecce-Napoli 0-1 errore dal dischetto per Camarda | i campani allungano sul Milan

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce-Napoli, il giovane attaccante del Milan ha fallito un tiro dal dischetto: il match è poi terminato con la vittoria dei partenopei che ha permesso di allungare proprio sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

