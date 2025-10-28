Lecce Napoli 0-1 | Anguissa trascina i campioni d’Italia Conte vola in testa solitaria dopo nove turni

Lecce Napoli 0-1, colpo esterno degli azzurri nel posticipo: basta il gol del camerunese, i salentini sprecano la chance dal dischetto. Un gol che pesa come un macigno e un rigore fallito che grida vendetta. Il Napoli di Antonio Conte espugna il Via del Mare di Lecce per 1-0 nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A, conquistando tre punti fondamentali per la sua corsa nelle zone altissime della classifica. Per i salentini, invece, resta l’amaro in bocca per una buona prestazione macchiata dall’errore decisivo dagli undici metri. Lecce Napoli 0-1: la decide Anguissa. La partita è stata equilibrata e combattuta, con il Lecce capace di tenere testa ai campioni d’Italia per lunghi tratti del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

