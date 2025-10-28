Lecce-Napoli 0-1 Anguissa spezza il tabù trasferta e Camarda sbaglia un rigore

Lecce, 28 ottobre 2025 - A fronte di un ruolino di marcia perfetto al Maradona, il Napoli versione corsaro è reduce da ben 4 sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League. Al Via del Mare arriva la chance per interrompere la striscia ma, dopo un primo tempo equilibrato e senza particolari chance su entrambi i lati, nella ripresa la prima grossa chance di cambiare il risultato la ha il Lecce, che dopo una lunga revisione al Var si vede assegnare un rigore per un fallo di mano di Juan Jesus: sul dischetto va il golden boy del calcio italiano Camarda, che a distanza potrebbe fare un grande favore al 'suo' Milan, ma l'esecuzione è tutt'altro che impeccabile, specialmente al cospetto di un para-rigori come Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

