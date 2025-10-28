Lecce-Napoli 0-1 Anguissa spezza il tabù trasferta e Camarda sbaglia un rigore
Lecce, 28 ottobre 2025 - A fronte di un ruolino di marcia perfetto al Maradona, il Napoli versione corsaro è reduce da ben 4 sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League. Al Via del Mare arriva la chance per interrompere la striscia ma, dopo un primo tempo equilibrato e senza particolari chance su entrambi i lati, nella ripresa la prima grossa chance di cambiare il risultato la ha il Lecce, che dopo una lunga revisione al Var si vede assegnare un rigore per un fallo di mano di Juan Jesus: sul dischetto va il golden boy del calcio italiano Camarda, che a distanza potrebbe fare un grande favore al 'suo' Milan, ma l'esecuzione è tutt'altro che impeccabile, specialmente al cospetto di un para-rigori come Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Nel prepartita di Lecce-Napoli ai microfoni di DAZN interviene Lele Oriali Se Bruyne, Lukaku, la sfida di questa sera e l'umore di Conte contro l'Inter: queste le sue parole #LecceNapoli #Oriali - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Milinkovic-Savic salva Conte, Anguissa trascinatore. Camarda, l'errore che pesa - Napoli: Anguissa decide la partita con il suo secondo gol consecutivo, Milinkovic- Come scrive sport.virgilio.it
LIVE Lecce-Napoli 0-1 Serie A 2025/2026: Sette Minuti Di Recupero - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it
Serie A: Lecce-Napoli 0-1 - Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con la trasferta del Napoli a Lecce. Lo riporta ansa.it