Lecce Napoli 0-1 | Anguissa regala la vetta solitaria ai partenopei

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce Napoli, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 18:30 allo Stadio via del Mare! Segui il LIVE qui Il turno infrasettimanale viene aperto da una sfida molto interessante fra Lecce e Napoli. Al Via del Mare punti fondamentali per entrambe le compagini. Segui il live del match su CalcioNews24.com. IL . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

