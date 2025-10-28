Lecce-Napoli 0-1 | Anguissa decisivo Milinkovic para un rigore
Serviva vincere e s?è vinto. Ma che fatica. Col?Napoli 1? che inizialmente era andato in panchina e poi si è rilanciato. Ancora una volta con il segno di Zambo:. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, in campo Atalanta-Milan: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campion - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Lecce-Napoli 0-1, gol e highlights: Anguissa manda gli azzurri in testa - Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'. Scrive sport.sky.it
Lecce-Napoli risultato 0-1: gol di Anguissa, Conte soffre ma prova la mini fuga - Savic para un rigore a Camarda (mani di Juan Jesus), solo dopo Anguissa segna di testa. Segnala corriere.it
Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Milinkovic-Savic salva Conte, Anguissa trascinatore. Camarda, l'errore che pesa - Napoli: Anguissa decide la partita con il suo secondo gol consecutivo, Milinkovic- Lo riporta sport.virgilio.it