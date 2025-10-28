Lecce-Napoli 0-0 McTominay in panchina Lang ed Elmas dal primo minuto LIVE

Il Napoli sfida il Lecce per il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A. Conte vuole proseguire il momento positivo che la vittoria contro l’Inter ha generato. Per la partita contro i salentini parte Lucca titolare nel tridente con Politano e Lang all’esordio dal primo minuto. Per il resto confermati i titolari delle ulti. Le formazioni ufficiali di Lecce e Napoli. LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-0, McTominay in panchina, Lang ed Elmas dal primo minuto (LIVE)

Approfondisci con queste news

Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X

? #Lecce-#Napoli, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 18:30. Live su AreaNapoli.it dalle 16.30. Le tue sensazioni? - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1 - Il Napoli batte l'Inter e si prende la testa della classifica ma perde De Bruyne per infortunio muscolare, l'Udinese vince con il Lecce, pareggio tra Parma e Como e Cremonese- Scrive rtl.it

Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0 - L'Inter batte la Roma all'Olimpico ed agguanta così in testa alla classifica i giallorrosi ed il Napoli, battuto in trasferta a Torino con un gol dell'ex Simeone ... Segnala rtl.it

Serie A, Napoli cade a Torino: i granata vincono 1-0. Roma-Inter finisce 0-1. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Napoli cade a Torino: i granata vincono 1- Lo riporta tg24.sky.it