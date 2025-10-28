Lecce Di Francesco | Dopo un grande match contro il Napoli perdere è un grande rammarico

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulla partita persa – con il punteggio di 0-1- contro il Napoli. Queste le sue parole: Un Giudizio sulla partita?. “ Dopo una grande prestazione perdere è un grande rammarico. Abbiamo commesso un paio di ingenuità, dal fallo al posizionamento sulla punizione. Il rigore sbagliato condiziona le partite. Dal punto di vista tattico e dell’intensità la squadra ha fatto bene. Abbiamo creato tante occasioni a ridosso dell’area in cui potevamo essere più qualitativi. Mettere così in difficoltà il Napoli e perdere è un vero peccato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

