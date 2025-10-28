le tre capoliste sono cadute ma nessuno le ha acciuffate

Aveva chiesto il rinvio della partita, l’ Estra Pistoia, dopo i tragici fatti di Rieti costati la vita all’autista del pullman che riportava a casa i tifosi toscani. Per protesta la curva ha abbandonato il palazzo dopo il minuto di silenzio in memoria di Raffaele Marianella mentre le due squadre, che si erano accordate prima della palla a due, hanno rinunciato a giocare le prime due azioni. Alla fine la Juvi Cremona ha probabilmente approfittato del clima un po’ dimesso che si respirava in un palas di solito molto caloroso, portando via i due punti di misura (89-91), trascinata dai suoi americani: 22 punti per Travis McConico e 20 per Billy Garrett. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

