Le torte al cioccolato più buone al mondo secondo TasteAtlas | 4 su 5 sono italiane

Dalla Caprese alla Setteveli, l'Italia domina la classifica 2025 di TasteAtlas sulle migliori torte al cioccolato del mondo. Ma in vetta c'è una ricetta nordica, la Kladdkaka svedese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Penultimo giorno della Settimana del Cioccolato In Panificio il profumo è ancora irresistibile e il banco è pieno di dolci che fanno sorridere: tortini, sacher, profitterol, torte paesane e tutti i prodotti preferiti di Tamandi in versione cioccolatosa. Ti aspettiamo fin - facebook.com Vai su Facebook

Le torte al cioccolato più buone al mondo secondo TasteAtlas: 4 su 5 sono italiane - Secondo la classifica 2025 di TasteAtlas, piattaforma che raccoglie migliaia di recensioni gastronomiche, le torte al cioccolato più buone del mondo sono quasi tutte italiane. fanpage.it scrive

Torte, praline e fontane golose. Tre giorni con la Festa del Cioccolato - La Festa del Cioccolato di Lecco torna da venerdì a domenica in piazza Mario Cermenati. Come scrive ilgiorno.it

Cioccolato fondente: queste sono le tavolette più buone (e senza contaminanti), la nuova classifica italiana - Quando vogliamo acquistare del cioccolato ci troviamo di fronte all’imbarazzo della scelta tra tavolette di ogni tipologia e marca. Secondo greenme.it