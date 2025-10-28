Le testimonianze dei cittadini dei soldati e dei politici israeliani dopo gli accordi di pace | persone dilaniate dalla guerra
La giornata inizia presto, di buon mattino, di fronte al mare di Tel Aviv. La città, sin dalle prime luci dell’alba, sembra essere sveglia da ore: le persone animano il lungo mare e alcuni stanno già facendo il bagno in quelle acque calme che hanno visto troppo. Il briefing mattutino ha ad ogggetto il diritto internazionale e i conflitti. Un ottimo avvocato consulente per le forze armate ci racconta degli orrori delle guerre viste con gli occhi di chi deve consigliare i governi e gli eserciti nelle decisioni più complesse. David Benjamin, con esperienza ventennale sul campo, con un’aria mite e con la calma gentile di chi ha un’enorme competenza, ci racconta come vengono assunte le decisioni in una guerra che porta a combattere un esercito regolare contro un’organizzazione terroristica, che usa i propri figli come scudi umani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
