La giornata inizia presto, di buon mattino, di fronte al mare di Tel Aviv. La città, sin dalle prime luci dell’alba, sembra essere sveglia da ore: le persone animano il lungo mare e alcuni stanno già facendo il bagno in quelle acque calme che hanno visto troppo. Il briefing mattutino ha ad ogggetto il diritto internazionale e i conflitti. Un ottimo avvocato consulente per le forze armate ci racconta degli orrori delle guerre viste con gli occhi di chi deve consigliare i governi e gli eserciti nelle decisioni più complesse. David Benjamin, con esperienza ventennale sul campo, con un’aria mite e con la calma gentile di chi ha un’enorme competenza, ci racconta come vengono assunte le decisioni in una guerra che porta a combattere un esercito regolare contro un’organizzazione terroristica, che usa i propri figli come scudi umani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le testimonianze dei cittadini, dei soldati e dei politici israeliani dopo gli accordi di pace: persone dilaniate dalla guerra