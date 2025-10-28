Le Storie Oltre i Confini approdano al Conca Verde
IL FESTIVAL. Al via alla rassegna internazionale di corti. Il cinema senza barriere propone 12 opere interpretate da attori con disabilità e la performance teatrale de «Il granello». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
