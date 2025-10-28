Le storie e i volti della resistenza al via la rassegna Resistenti Doc | si parte con il premio Oscar No other land

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro serate, quattro documentari, quattro momenti di riflessione sul significato di resistenza nel mondo attuale. Inizia mercoledì 29 ottobre, alle ore 20.30 allo Spazio Cesuola, la rassegna documentaristica itinerante “Resistenti Doc”, promossa da Arci Romagna e dalla sezione Anpi cesenate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

