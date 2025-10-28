Le storie e i volti della resistenza al via la rassegna Resistenti Doc | si parte con il premio Oscar No other land

Quattro serate, quattro documentari, quattro momenti di riflessione sul significato di resistenza nel mondo attuale. Inizia mercoledì 29 ottobre, alle ore 20.30 allo Spazio Cesuola, la rassegna documentaristica itinerante “Resistenti Doc”, promossa da Arci Romagna e dalla sezione Anpi cesenate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Storie e volti di libertà e Resistenza ‘Giotto coraggio’ si sfoglia al Grisù - La Resistenza, la guerra e l’emancipazione femminile: Giotto coraggio di Paolo Casadio al Grisù 451 Summer reading. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Terra, sangue e paura: storie di 80 anni fa. La Resistenza tra i volti dei protagonisti - è nato attorno a un tavolo, in un luogo dove si mescolano sapori semplici come il baccalà, il pane con il piacere della conversazione: Circolo Sociale Badiola, a San Giovanni ... Da lanazione.it