L ‘impatto devastante del ciclone Melissa si è fatto già sentire in Giamaica, i n massima allerta per l’imminente arrivo di quella che si profila come una delle tempeste più violente mai documentate sull’isol a. Si contano già diverse vittime, mentre la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa avvertono che l’uragano, classificato di categoria 5 con venti che superano i 280 chilometri, potrebbe avere un “impatto catastrofico”. “ Potrebbero essere colpite 1,5 milioni di persone ” nel solo paese caraibico, ha dichiarato ai giornalisti Necephor Mghendi, capo delegazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa per i Caraibi anglofoni e olandesi, avvertendo che il numero potrebbe essere “sottostimato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le spaventose immagini dall’occhio del ciclone Melissa (tra i più potenti della storia) che sta per abbattersi sulla Giamaica