Le serie tv da non perdere a novembre 2025
Novembre si fa davvero interessante per gli appassionati di serie tv: sul piccolo schermo e sulle piattaforme arrivano attesissimi ritorni per tutti i gusti. Che tu voglia una dose di adrenalina, un pizzico di commedia o un tuffo nostalgico nel soprannaturale, prepara il pop corn, trova il divano più comodo e scegli dove iniziare: ecco le serie tv che, secondo noi, non ti puoi perdere a novembre. Le serie tv in uscita a novembre 2025. "Squid Game: La sfida 2", 4 novembre. Dal 4 novembre torna su Netflix Squid Game: La sfida, il reality show che ha saputo trasformare il successo della serie in un format avvincente e seguitissimo.
