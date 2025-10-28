Un nuovo spazio per gli eventi culturali: è stata inaugurata nel cortile di Villa Gonzaga la nuova sala polifunzionale “Le Scuderie”, che in passato ospitava i mezzi comunali. Ora è pronta ad accogliere l’ Università per la terza età e le iniziative culturali e di aggregazione. Un progetto di recupero importante, sostenuto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di mettere a disposizione un’ alternativa al Teatrino, il luogo storico a Olgiate Olona per gli eventi. Adeguati a rispondere a questa esigenza sono stati appunto i locali in passato ex magazzino e rimessa del Comune. L’edificio è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria, l’esterno non ha subito modifiche, i lavori hanno riguardato riverniciatura e sistemazione dei serramenti, l’installazione dell’impianto di riscaldamento e dell’illuminazione a led. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Scuderie di Villa Gonzaga. Pronta la sala polifunzionale: "Sarà il nuovo polo culturale"