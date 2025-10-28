Le prime due giornate di Forlì Open Music tra masterclass e grandi ospiti

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre al 2 novembre in città si tiene la decima edizione del Forlì Open Music. Il festival anche quest'anno propone un ricco cartellone di appuntamenti che approfondiscono in maniera trasversale il mondo dei linguaggi artistici, con un focus sulle nuove generazioni di musicisti e su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

