Le previsioni meteo di oggi 28 ottobre ad Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3241m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it