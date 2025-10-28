Le notizie più importanti di oggi 28 ottobre 2025 a Latina e in provincia

Latinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: qui un riepilogo di questo martedì 28 ottobre attraverso i fatti più importanti avvenuti sul territorio pontino.- Carabinieri all'Agenzia delle entrate di Latina: i militari del Nucleo investigativo hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Notizie Pi249 Importanti Oggi