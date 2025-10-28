Le Iene tornano al martedì Stasera Claudia Gerini Bianca Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti
Per contrastare il ritorno di Belve, Italia 1 schiera questa sera Le Iene Show, una puntata one shot condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, che anticipa la collocazione al martedì de Le Iene a partire dalla prossima puntata del 4 novembre. La domenica andrà, invece, in onda Inside. Nell’appuntamento odierno spazio anche al contest ‘Questa La So’, che – come nella scorsa edizione – coinvolge il pubblico a casa, offrendo la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro per ogni sessione di gioco. Tra gli ospiti, l’attrice Claudia Gerini, impegnata questa settimana anche sulla pista del sabato sera di Milly Carlucci, la conduttrice Bianca Guaccero e la cantante Sarah Toscano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
