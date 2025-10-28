Le Iene tornano al martedì 28 ottobre 2025 | Gerini Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti

Atomheartmagazine.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre 2025, per contrastare il ritorno di Belve, Italia 1 schiera una puntata one shot di Le Iene Show (in prima serata, streaming su Mediaset Infinity ), condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. L’appuntamento anticipa il passaggio fisso al martedì dal 4 novembre; la domenica sarà invece occupata da Inside. In studio tre ospiti trasversali: Claudia Gerini (impegnata anche nel sabato di Milly Carlucci), Bianca Guaccero e Sarah Toscano. Riflettori inoltre sul ritorno del gioco “Questa La So”: come nella scorsa edizione, 1.000 € in gettoni d’oro per ogni sessione ai telespettatori che rispondono correttamente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

le iene tornano al marted236 28 ottobre 2025 gerini guaccero e sarah toscano tra gli ospiti

© Atomheartmagazine.com - Le Iene tornano al martedì (28 ottobre 2025): Gerini, Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti

Contenuti che potrebbero interessarti

iene tornano marted236 28Le Iene tornano al martedì. Stasera Claudia Gerini, Bianca Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti - Le iene Show: Veronica Gentili e Max Angioni tornano nel martedì di Italia 1 con Claudia Gerini, Bianca Guaccero e Sarah Toscano. Si legge su davidemaggio.it

iene tornano marted236 28Le iene show, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti - Un martedì diverso dal solito quello di oggi, 28 ottobre, quando Italia 1 trasmette un appuntamento eccezionale con "Le iene show”, prima del ritorno ufficiale del programma nella sua classica formula ... Secondo today.it

iene tornano marted236 28Le Iene Show: martedì 28 ottobre su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni - 20 su Italia 1 puntata speciale de Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni. Riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Iene Tornano Marted236 28