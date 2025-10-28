Le Iene tornano al martedì 28 ottobre 2025 | Gerini Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti

Martedì 28 ottobre 2025, per contrastare il ritorno di Belve, Italia 1 schiera una puntata one shot di Le Iene Show (in prima serata, streaming su Mediaset Infinity ), condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. L’appuntamento anticipa il passaggio fisso al martedì dal 4 novembre; la domenica sarà invece occupata da Inside. In studio tre ospiti trasversali: Claudia Gerini (impegnata anche nel sabato di Milly Carlucci), Bianca Guaccero e Sarah Toscano. Riflettori inoltre sul ritorno del gioco “Questa La So”: come nella scorsa edizione, 1.000 € in gettoni d’oro per ogni sessione ai telespettatori che rispondono correttamente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Le Iene tornano al martedì (28 ottobre 2025): Gerini, Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti

