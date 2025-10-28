Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 28 ottobre 2025

Tpi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 28 ottobre. Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 ottobre. Anticipazioni. Tra gli ospiti: l’attrice Claudia Gerini, la conduttrice tv Bianca Guaccero e la cantante Sarah Toscano. Tra i servizi in onda: Da oltre un anno e mezzo Andrea e Chiara (nomi di fantasia, ndr. 🔗 Leggi su Tpi.it

le iene show anticipazioni servizi e scherzi di oggi 28 ottobre 2025

© Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 28 ottobre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

iene show anticipazioni serviziLe iene show, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti - Un martedì diverso dal solito quello di oggi, 28 ottobre, quando Italia 1 trasmette un appuntamento eccezionale con "Le iene show”, prima del ritorno ufficiale del programma nella sua classica formula ... Scrive today.it

iene show anticipazioni serviziLe Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 26 ottobre 2025 - Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 26 ottobre, ore 21,20 su Italia 1 ... Riporta tpi.it

iene show anticipazioni serviziLe Iene tornano al martedì. Stasera Claudia Gerini, Bianca Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti - Le iene Show: Veronica Gentili e Max Angioni tornano nel martedì di Italia 1 con Claudia Gerini, Bianca Guaccero e Sarah Toscano. Si legge su davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Iene Show Anticipazioni Servizi