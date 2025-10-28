Le Havre-Stade Brestois mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Decimo turno di Ligue1 di scena tutto nella giornata di mercoledì e che vede tra le altre gare la sfida tra il Le Havre di Digard e lo Stade Brestois di Roy. Colpaccio del Ciel et Marine che ha espugnato l’Abbé Deschamps portandosi fuori dalla zona retrocessione. Prima vittoria esterna stagionale e soprattutto altro scontro diretto vinto senza subire gol. La squadra del Finistere invece non ha potuto far . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Le Havre-Stade Brestois (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

? Ligue 2 BKT - G12 ASNL- AS Nancy Lorraine ? Stade Marcel-Picot 8 ore è mezu di sera #ASNLSCB Vai su Facebook

Ol. Marsiglia-Le Havre 6-2: video, gol e highlights. OM in testa alla classifica #SkySport #Ligue1 - X Vai su X

Le Havre - Stade rennais : Décevant, Rennes est rattrapé par Le Havre - 0) en supériorité numérique contre Lens, Rennes a concédé le nul, encore, face au Havre. Da msn.com

Le Havre - Stade Rennais. « C’est difficile à accepter… » Habib Beye amer après le nul au Havre - Le Stade Rennais a encore déjoué alors qu’il menait au score à l’extérieur, tenu en échec au Havre (2- Lo riporta msn.com