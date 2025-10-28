Le Havre-Stade Brestois mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Decimo turno di Ligue1 di scena tutto nella giornata di mercoledì e che vede tra le altre gare la sfida tra il Le Havre di Digard e lo Stade Brestois di Roy. Colpaccio del Ciel et Marine che ha espugnato l’Abbé Deschamps portandosi fuori dalla zona retrocessione. Prima vittoria esterna stagionale e soprattutto altro scontro diretto vinto senza subire gol. La squadra del Finistere invece non ha potuto far . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
