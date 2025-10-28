Le grandi vittorie postume del Cav sono quasi più spettacolari di quelle ottenute in vita
Cucù, ancora tu? L’anti berlusconismo, lo sappiamo, ha ricevuto schiaffi sonori quando Silvio Berlusconi era in vita. Ma gli schiaffi che i nemici giurati del berlusconismo stanno ricevendo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Le grandi vittorie postume del Cav. sono quasi più spettacolari di quelle ottenute in vita - La sentenza su Dell’Utri, la denuncia trasversale contro i pm ideologizzati, la destra (non orbaniana) che crea alchimie uniche, le mosse di Mediaset, l’eredità. Riporta ilfoglio.it