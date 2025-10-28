Cucù, ancora tu? L’anti berlusconismo, lo sappiamo, ha ricevuto schiaffi sonori quando Silvio Berlusconi era in vita. Ma gli schiaffi che i nemici giurati del berlusconismo stanno ricevendo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le grandi vittorie postume del Cav. sono quasi più spettacolari di quelle ottenute in vita