Le giovanili dell’ACF Arezzo inarrestabili | l’Under 17 blinda Ceciliano l’Under 15 cala l’otto!
UNDER 17: ACF AREZZO – AQUILA MONTEVARCHI (M) 1-0 Le ragazze di Michele Spataro continuano a trasformare il campo “ Il Caggio ” di Ceciliano in un autentico fortino. Conquistano infatti la terza vittoria su tre partite casalinghe, confermando solidità e carattere. A decidere il match è bastato un episodio: all’11’ l’ACF Arezzo guadagna un calcio di rigore, sul dischetto si presenta Meniconi, che con grande freddezza realizza il gol dell’1-0. Nel prosieguo della gara equilibrio e agonismo, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a modificare il risultato. Una vittoria di sostanza, che conferma la crescita tecnica e mentale delle giovani amaranto. 🔗 Leggi su Lortica.it
