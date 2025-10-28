le foto trappole non bastano discariche abusive in aumento

A Monza, la guerra contro i rifiuti abbandonati sembra non conoscere tregua. Via Fossati, da settimane, è diventata il simbolo di un problema che non si sta riuscendo sufficientemente ad arginare, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione comunale. Lì, tra i marciapiedi e i cassonetti, la scena si ripete: sacchi di spazzatura abbandonati, rifiuti sparsi a terra, cartoni lasciati accanto ai cestini. Per arginare il fenomeno, il Comune ha installato nella via due delle dieci foto-trappole mobili previste dal piano di controllo ambientale. Telecamere piazzate tra gli edifici e i pali della luce, con tanto di cartelli che avvisano i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

