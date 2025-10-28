Le famiglie di Andrea Miceli Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo incontrano Papa Leone

Il Comune di Monreale concede un contributo alle famiglie delle vittime della strage del 27 aprile per incontrare il Papa

Strage Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: «Nessuna mamma deve vivere quello che passiamo noi» - La comunità si stringe alle famiglie per dare l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel corso di una sparatoria

Strage Monreale, il vescovo ai funerali dei tre ragazzi uccisi: "L'Italia piange" - Migliaia di persone si sono strette attorno alle famiglie di Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni, per i funerali nel Duomo di Monreale dei tre giovani uccisi

Strage di Monreale, la madre di una delle vittime: "Ci hanno strappato il cuore, voglio giustizia". Il video prima degli spari - Dolore immenso a Monreale per la strage in cui hanno perso la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo.