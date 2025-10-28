Le emissioni delle multinazionali della carne superano quelle dei grandi del petrolio

In vista della prossima Cop 30, un nuovo rapporto rivela che i gas serra prodotti dai colossi della carne e dei latticini superano quelli dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

emissioni multinazionali carne superanoLe aziende di carne e latticini generano più emissioni dell’Arabia Saudita - Secondo un report pubblicato in vista della Cop30, le 45 maggiori aziende di carne e latticini al mondo inquinano di più del secondo Paese produttore di petrolio. Come scrive lifegate.it

