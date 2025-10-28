Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini | la differenza di salario è del 25%

Dimmi se sei uomo o donna e ti dirò che stipendio avrai. Ma soprattutto, ti dirò se il tuo salario sarà più alto o più basso di quello dei colleghi. In Italia, una donna guadagna in media il 25% in meno dei propri omologhi uomini. Un divario di genere che riguarda soprattutto il settore privato. Nelle imprese, secondo quanto rilevato dal Rendiconto sociale dell’Inps presentato oggi martedì 28 ottobre, la retribuzione media nazionale nel 2023 dei maschi si attesta a 107,5 euro giornalieri. Le lavoratrici donne, invece, guadagnano in media 79,80 euro. Cioè quasi 30 euro in meno al giorno. Dati che, secondo la segretaria del Pd Elly Schlein, parlano chiaro: il governo non ha approvato la legge sul salario minimo, e intanto il lavoro povero continua a crescere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini: la differenza di salario è del 25%

