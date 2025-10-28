Le avventure di Cliff Booth | non solo streaming per il film con Brad Pitt svelata la finestra di uscita

Netflix torna a infrangere la sua regola principe per la distribuzione dell'atteso film di David Fincher che tornerà a raccontare le scatenate avventure dello stuntman interpretato da Brad Pitt. Finalmente abbiamo un'idea di quando - e dove - vedremo finalmente Le avventure di Cliff Booth. Secondo Variety, Netflix starebbe valutando un "lancio più massiccio" per il film diretto da David Fincher che torna a raccontare le gesta dello stuntman Cliff Booth, che dovrebbe arrivare nei cinema nell'estate del 2026 per poi approdare in streaming. La scelta della finestra d'uscita eviterebbe il testa a testa col reboot di Narnia di Greta Gerwig, in uscita a novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

