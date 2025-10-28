Lazio Juve l’analisi del designatore Rocchi sugli episodi del match | Noi ci saremmo aspettati l’On Field Review e un calcio di rigore assegnato alla Juve

Lazio Juve, episodi caldi: l'espulsione di McKennie e il fallo di Gila spiegati da Rocchi a Open VAR! Tutti i dettagli Grande attenzione a Lazio-Juventus nella puntata di Open VAR su Dazn, il format che ripercorre e chiarisce gli episodi arbitrali più discussi dell'ultimo turno di Serie A. La conduttrice Federica Zille, affiancata dal designatore .

