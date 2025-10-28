Lazio i problemi non sono finiti | beccato ubriaco fradicio prima della partita | Praticamente una spugna

Napolipiu.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio, i problemi non sono finiti: beccato ubriaco fradicio prima della partita Praticamente una spugna"> I biancocelesti non riescono a vivere questo momento con serenità: il giocatore è stato ritrovato completamente ubriaco prima del match. Nonostante i tentativi della società di mantenere un profilo serio e professionale, la Lazio si è trovata al centro di una vicenda imbarazzante. Questa volta, il protagonista è un giocatore biancoceleste, finito nei guai per un episodio che ha lasciato l’ambiente sconcertato. Il calciatore si sarebbe presentato in condizioni pietose durante il prepartita, visibilmente alterato dall’alcol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

lazio i problemi non sono finiti beccato ubriaco fradicio prima della partita praticamente una spugna

© Napolipiu.com - Lazio, i problemi non sono finiti: beccato ubriaco fradicio prima della partita | Praticamente una spugna

Argomenti simili trattati di recente

lazio problemi sono finitiLazio-Juve: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I bianconeri non sanno più vincere: l'ultima vittoria risale allo scorso 13 settembre contro l'Inter, con Tudor che è chiamato all'impresa all'Olimpico di Roma ... Riporta msn.com

lazio problemi sono finitiInfortuni Lazio, è sempre più emergenza: l’ultima idea di Lotito - La situazione non è sicuramente delle più semplici Gli infortuni Lazio continuano a rappresentare un serio pro ... Si legge su lazionews24.com

lazio problemi sono finitiNuno Tavares, è finita con la Lazio: a gennaio sarà venduto in Serie A - Un altro nuovo problema per Maurizio Sarri, con Nuno Tavares che finisce fuori anche per la sfida contro la Juventus di questo week- Scrive calciomercato24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Problemi Sono Finiti