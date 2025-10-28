Lazio i problemi non sono finiti | beccato ubriaco fradicio prima della partita | Praticamente una spugna
Lazio, i problemi non sono finiti: beccato ubriaco fradicio prima della partita Praticamente una spugna"> I biancocelesti non riescono a vivere questo momento con serenità: il giocatore è stato ritrovato completamente ubriaco prima del match. Nonostante i tentativi della società di mantenere un profilo serio e professionale, la Lazio si è trovata al centro di una vicenda imbarazzante. Questa volta, il protagonista è un giocatore biancoceleste, finito nei guai per un episodio che ha lasciato l’ambiente sconcertato. Il calciatore si sarebbe presentato in condizioni pietose durante il prepartita, visibilmente alterato dall’alcol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Argomenti simili trattati di recente
Sarri e Lazio a confronto: prossima resa dei conti in vista! Si discuterà il futuro biancoceleste.: La Lazio torna a far sognare i tifosi con una vittoria che non è solo sinonimo di punti, ma anche di fiducia ritrovata. Gli ostacoli non mancano, tra infortuni e problemi d - facebook.com Vai su Facebook
La #Lazio di Maurizio Sarri deve fare i conti con un'infermeria piuttosto affollata! Il club biancoceleste è alle prese con i problemi fisici rimediati da Zaccagni, Dia e Rovella - X Vai su X
Lazio-Juve: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I bianconeri non sanno più vincere: l'ultima vittoria risale allo scorso 13 settembre contro l'Inter, con Tudor che è chiamato all'impresa all'Olimpico di Roma ... Riporta msn.com
Infortuni Lazio, è sempre più emergenza: l’ultima idea di Lotito - La situazione non è sicuramente delle più semplici Gli infortuni Lazio continuano a rappresentare un serio pro ... Si legge su lazionews24.com
Nuno Tavares, è finita con la Lazio: a gennaio sarà venduto in Serie A - Un altro nuovo problema per Maurizio Sarri, con Nuno Tavares che finisce fuori anche per la sfida contro la Juventus di questo week- Scrive calciomercato24.com