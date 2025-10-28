Lazio, i problemi non sono finiti: beccato ubriaco fradicio prima della partita Praticamente una spugna"> I biancocelesti non riescono a vivere questo momento con serenità: il giocatore è stato ritrovato completamente ubriaco prima del match. Nonostante i tentativi della società di mantenere un profilo serio e professionale, la Lazio si è trovata al centro di una vicenda imbarazzante. Questa volta, il protagonista è un giocatore biancoceleste, finito nei guai per un episodio che ha lasciato l’ambiente sconcertato. Il calciatore si sarebbe presentato in condizioni pietose durante il prepartita, visibilmente alterato dall’alcol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lazio, i problemi non sono finiti: beccato ubriaco fradicio prima della partita | Praticamente una spugna