Lazio Combat | medaglia d' oro per un' atleta della ASD Scuola TaeKwonDo Salerno
Prosegue nel migliore dei modi la serie positiva di vittorie degli atleti della ASD Scuola TaeKwonDo Salerno, impegnati questa volta al “Lazio Combat”, prestigioso torneo di combattimento in scena il 25 e 26 Ottobre al Palasport di Anzio, organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
